Continúan las movilizaciones en el IES vigués de Teis contra los recortes de la Xunta

El IES de Teis continúa con sus movilizaciones semanales para protestar contra la decisión de la Consellería de Educación de eliminar, sin previo aviso, las horas que el profesorado dedicaba al mantenimiento informático.

Los docentes han denunciado que la infradotación de su departamento supone un déficit de 14 horas y una consiguiente sobrecarga sobre el profesorado. Esta precariedad afecta especialmente en el curso de Ciberseguridad. "La eliminación de estas horas perjudica directamente a la actividad lectiva diaria e incide en el desarrollo normal de las clases", han afirmado.

Desde la Asociación de vecinos del barrio se han sumado este martes a la concentración, asegurando que "sus reivindicaciones son legítimas y justas". Asimismo, animan a todos los vecinos del barrio a apoyar las medidas.