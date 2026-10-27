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VOX denuncia coacciones e intimidaciones durante una mesa informativa en Vigo
Según su versión, la mesa se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de individuos comenzó a "amenazar e increpar a los miembros de la mesa"
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VOX ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo por presuntos delitos de coacciones e intimidación durante una mesa informativa instalada en la calle Rosalía de Castro el pasado 12 de octubre. Según denuncia el partido, un grupo de personas "intimidó, coaccionó e impidió el normal desarrollo de su mesa informativa".
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la formación asegura que la actividad contaba con la autorización del Ayuntamiento de Vigo y había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno. Según su versión, la mesa se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de individuos comenzó a "amenazar e increpar a los miembros de la mesa" al grito de "capado, nazi o fascista".
Asimismo, VOX sostiene que una mujer accedió al espacio de la mesa, manipuló el material y profirió expresiones despectivas en una actitud que califica de intimidatoria. También señala a un hombre que llevaba el rostro cubierto. Los hechos motivaron la intervención de agentes de la Policía Local de Vigo y de la Policía Nacional.
El partido indica que los presuntos autores no han sido identificados y les atribuye un posible delito de coacciones, con la agravante de que, según su denuncia, los hechos habrían tenido como finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental.