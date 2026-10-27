El Puerto de Vigo proyecta una senda peatonal entre las playas de Arealonga y Mende, en Teis

La Autoridad Portuaria de Vigo avanza en la recuperación del frente marítimo de Teis con un proyecto de humanización del Camiño Cacharela que permitirá mejorar la conexión peatonal entre las playas de Arealonga y Mende.

La actuación fue uno de los principales asuntos abordados en una reunión entre el presidente del Puerto, Carlos Botana, y representantes de la Asociación de Vecinos de Teis.

El proyecto contempla la creación de un itinerario peatonal seguro, con elementos de protección frente al mar, renovación del alumbrado y recuperación de las zonas verdes. La intervención dará continuidad al espacio público ya habilitado junto al antiguo restaurante de Arealonga y contribuirá a mejorar el corredor litoral entre Chapela y A Guía.

Además, el Puerto estudia recuperar para uso ciudadano un espacio situado en las inmediaciones de A Lagoa, una propuesta trasladada por los propios vecinos.

Medidas para reducir el ruido

Durante el encuentro también se abordó el impacto acústico de la actividad portuaria. Según el estudio de ruido presentado por la Autoridad Portuaria, las principales fuentes son las actividades industriales y el tráfico pesado del entorno, donde se encuentran instalaciones de ADIF, la empacadora y una vía urbana con elevada circulación.

Por su parte, el Puerto trabaja con la terminal de contenedores para reducir las molestias mediante la sustitución de avisadores acústicos de maquinaria y la aplicación de buenas prácticas en la manipulación de contenedores. También estudia posibles ubicaciones para su almacenamiento alejadas de las viviendas.

Entre las próximas actuaciones figura la instalación de más sensores para controlar el ruido en tiempo real. Asimismo, la Autoridad Portuaria ha adjudicado la redacción del proyecto de electrificación de los atraques de cruceros y contenedores, que permitirá a los buques apagar sus motores mientras permanecen en puerto.