La oposición arremete contra los presupuestos de Abel Caballero para 2027: "Los de siempre más el IPC"

Los grupos municipales del Partido Popular (PP) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) han arremetido este martes contra los presupuestos del gobierno de Abel Caballero. Los 'populares' afean el "triunfalismo" del alcalde ante unas cuentas que recortan inversiones, mientras que los nacionalistas aseguran que es "más de lo mismo", elaborados "en régimen de monólogo sordo".

El PP ha criticado que los presupuestos de Vigo de 2027 "incluyen un recorte en las inversiones de un 10,7%" y que contemplan proyectos no ejecutados en ejercicios anteriores. "Con el agravante de que muchos casos son proyectos que contaban con financiación externa", ha incidido la edil 'popular' Patricia García.

Así, han advertido de que, ante el "triunfalismo" del alcalde, los números muestran otra realidad, ya que las inversiones se sitúan en 39,6 millones, frente los 44,5 millones del ejercicio actual. Patricia García ha explicado, según recoge Europa Press, que parte de ese descenso se debe a los fondos europeos "perdidos" este año "por la inejecución" de proyectos.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo la reforma del Mercado de Teis, para la que se perdieron 700.000 euros de ayudas europeas y ahora será pagada "por los vigueses"; o la reforma de la calle Pazos y las actuaciones de sostenibilidad turística en Bouzas, tras la pérdida de 1,5 millones de euros. Por otra parte, la concejal del PP ha vuelto a denunciar la "baja ejecución" presupuestaria del gobierno vigués, que "se repite año tras año".

BNG: "Copia-pega, más de lo mismo"

Por su parte, el portavoz del BNG de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha convocado un acto público con el objetivo de recoger las demandas vecinales para los presupuestos municipales de 2027. Esta iniciativa trata de recoger las propuestas de la ciudadanía ante el "copia-pega elaborado sin atender a nadie" de Abel Caballero.

Igrexas ha anunciado esta cita tras reunirse con representantes de la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao de Vigo (Favec). Durante la reunión, el nacionalista ha resumido las cuentas del gobierno local como "lo de siempre más el IPC" al reproducir las mismas cifras de anteriores ejercicios con un incremento igual a la inflación media.

"O maior orzamento da historia da cidade do que vén de presumir o alcalde Abel Caballero, con eses 365 millóns de euros de créditos iniciais, é basicamente a mesma estrutura orzamentaria, máis do mesmo", ha valorado, incidiendo en que el Concello no atiende a las "necesidades reales" de las viguesas y los vigueses, en particular respecto a la "emerxencia social e habitacional" de la ciudad.

Además, ha denunciado que los presupuestos han sido elaborados un año más en "réxime de monólogo xordo". Así, ha argumentado, el gobierno municipal ha logrado unos presupuestos con un "claro sentido antisocial que lle vira as costas á realidade material da maioría social".