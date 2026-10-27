Llega nadando a una playa de Cangas (Pontevedra) tras quedar varada su embarcación en Punta Couso

Un hombre ha tenido que llegar a nado hasta una playa de Cangas (Pontevedra) después de que su embarcación quedase varada este martes en Punta Couso, en la parroquia de O Hío.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se recibió alrededor de las 9:45 horas, cuando Salvamento Marítimo alertó de que una lancha de unos cuatro metros de eslora había quedado varada en la zona. Su único ocupante consiguió alcanzar la costa por sus propios medios.

Hasta el lugar se movilizó al Servizo de Gardacostas de Galicia, que desplazó la embarcación auxiliar Irmáns García Nodal, además de a la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Cangas.

Según explicaron los servicios de emergencias, el incidente se produjo al quedar un cabo enganchado en la hélice de la lancha, lo que provocó que terminase varada.

La embarcación quedó asegurada en la zona a la espera de ser retirada.