La FIFA se abre a visitar Vigo como sede del Mundial 2030

La FIFA ha anunciado que visitará España, Portugal y Marruecos en noviembre y diciembre de este año como parte del proceso de selección de las sedes que conformarán el Mundial 2030. Pese a no ser nombrada en su comunicado, la delegación internacional se abre a visitar Vigo y otras ciudades.

Como ha informado la FIFA en un comunicado, la delegación que visitará las sedes propuestas por las federaciones nacionales incluye representantes de las áreas funcionales básicas. Su objetivo será visitar las ciudades anfitrionas y los estadios de los tres países.

"Estas visitas constituyen una fase importante del proceso de selección de las sedes y permitirán que la FIFA evalúe la preparación y los planes operativos de la competición, así como las infraestructuras propuestas de cada sede candidata", ha explicado la organización internacional.

La delegación de la FIFA se reunirá en cada ciudad con representantes de las autoridades municipales, regionales y nacionales, así como a los administradores de los estadios, grupos de interés de transporte y movilidad, proveedores de alojamientos y "otros socios principales".

¿Vigo en la ruta de la FIFA?

La FIFA ha confirmado que su delegación visitará las siguientes ciudades anfitrionas: Agadir, Barcelona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisboa, Madrid, Marrakech, Oporto, Rabat, San Sebastián, Sevilla, Tánger y Zaragoza. Es decir, no menciona ni a Vigo ni a Valencia.

Ahora bien, la organización reguladora del fútbol internacional se abre a visitar estas dos urbes, no incluidas en la preselección pero candidatas tras caer A Coruña y Málaga. "La FIFA podría visitar otras ciudades durante el proceso de selección", ha afirmado el ente federativo en su comunicado.

Medios locales como La Voz de Galicia o el Faro de Vigo aseguran que la FIFA visitará la ciudad olívica a petición del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en los próximos dos meses. De ser así, Vigo será evaluada como candidata a partir de los requisitos de organización de la FIFA.

"Este proceso ayudará a la FIFA a adoptar sus decisiones sobre la elección definitiva de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030", ha recalcado la organización internacional, que ha avanzado que la cantidad y el tipo de partidos que se disputarán en cada sede se decidirán una vez se confirmen las ciudades anfitrionas.