Condenan a un hombre a dos años de cárcel por robar en unas oficinas de Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de prisión a un hombre por cometer un delito de robo con fuerza en las oficinas de una empresa en Vigo.

El tribunal considera probado que el investigado, "guiado por ánimo de ilícito beneficio, sustrajo dos cajas de caudales que contenían 300 y 240 euros, respectivamente".

La sentencia detalla que la autoría ha quedado acreditada gracias a la declaración de la testigo y jefa de la empresa, así como a "las imágenes y fotogramas nítidos" en los que se aprecia "un tatuaje en el brazo derecho del acusado, que reconoce como suyo". La resolución no es firme, ya que cabe recurso ante el TSXG.