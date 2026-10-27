Imagen de una comparecencia de Caballero en agosto de 2026 sobre la petición a la Xunta del nuevo embalse del Oitavén. Concello de Vigo

Caballero tiende la mano al nuevo conselleiro: "Es el momento de construir otra presa en el Oitavén"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha aprovechado el nombramiento de Nicolás Vázquez como nuevo conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para reclamar que se retome el proyecto de construcción de una nueva presa en el río Oitavén, aguas arriba del embalse de Eiras.

Caballero ha celebrado el relevo al frente de la Consellería y ha expresado su confianza en que el nuevo responsable autonómico atienda una reivindicación que el Concello mantiene desde hace años. "Le tiendo la mano al nuevo conselleiro para iniciar rápidamente los estudios para la construcción de esa nueva presa", ha señalado, insistiendo en que se trata de un ofrecimiento "de forma amistosa".

El regidor ha vinculado la urgencia de esta infraestructura con la situación de sequía que, según ha advertido, atraviesa la ciudad. En este sentido, ha asegurado que el embalse de Eiras se encuentra al 36% de su capacidad y ha calificado el episodio actual como "la más severa sequía que hubo nunca en la historia de la ciudad".

Reivindicación histórica

La construcción de una nueva presa en el Oitavén es una de las reclamaciones habituales del Gobierno local a la Xunta. Caballero ha recordado que existe un acuerdo firmado entre el Concello de Vigo, el Gobierno central y la Administración autonómica para impulsar esta infraestructura, y ha vuelto a acusar a la Xunta de incumplir los compromisos adquiridos.

El alcalde también ha reiterado que el embalse de Eiras resulta insuficiente para atender las necesidades de abastecimiento de Vigo y otros municipios del área metropolitana, como Cangas, Moaña, Redondela, Mos y O Porriño, además del suministro que, según ha explicado, se está facilitando a Nigrán y Baiona.

Asimismo, ha recuperado sus críticas habituales a la Xunta por la financiación de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, asegurando que no aportó fondos a la construcción de la nueva potabilizadora, cuyo coste ha cifrado en 250 millones de euros.

Pese a estas discrepancias, Caballero ha insistido en su voluntad de abrir una nueva etapa de colaboración con el conselleiro. "Creo que empieza de nuevo ahora y que es el momento de tomar esta decisión imprescindible", ha concluido.