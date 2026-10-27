Caballero acusa a la Xunta de desatender los colegios de Vigo: "Hacemos las obras que no hacen ellos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mantenido una reunión con la directiva de la Asociación de Directores de los Colegios de Vigo para conocer sus principales inquietudes y abordar la situación de los centros educativos de la ciudad.

Durante el encuentro, el regidor repasó las inversiones municipales en educación y volvió a criticar a la Xunta de Galicia por lo que considera una falta de atención a las necesidades de los colegios vigueses.

Caballero aseguró que el Concello destina cerca de 20 millones de euros de su presupuesto a educación y puso especial énfasis en las becas de comedor, cuya cuantía municipal se incrementa en 25 euros mensuales, pasando de 45 a 70 euros por alumno.

En este sentido, criticó que las ayudas de la Xunta permanezcan congeladas, lo que, a su juicio, obliga a las familias a realizar un mayor esfuerzo económico.

Obras y mantenimiento

El alcalde también detalló las partidas destinadas al funcionamiento de los centros educativos, entre ellas 750.000 euros para labores de vigilancia, apertura y pequeño mantenimiento, y otros 750.000 euros para reparaciones y conservación de las instalaciones.

A estas cantidades se suman los gastos de suministro eléctrico y actuaciones específicas, como la construcción del muro de contención del colegio Mosteiro de Bembrive, con una inversión de 160.000 euros, o la reposición del muro de Villalaura, por 110.000 euros.

Caballero insistió en que, aunque la educación es una competencia fundamentalmente autonómica, el Concello debe asumir intervenciones que, según denunció, corresponderían a la Administración gallega.

"La Xunta deja desatendidos los colegios y la educación en Vigo, y lo tenemos que asumir nosotros aunque no tengamos formalmente esa competencia", afirmó el regidor, que defendió el compromiso municipal con las necesidades de los centros y sus equipos directivos.