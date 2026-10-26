Un autobús de Vitrasa durante una ruta nocturna de la línea C1. Cedida

Vigo refuerza los buses nocturnos por Samaín: estas serán las frecuencias de Vitrasa

Las tres líneas nocturnas de autobús urbano de Vigo duplicarán sus frecuencias con motivo de la noche de Samaín. El objetivo, según informó el Concello de Vigo, es facilitar los desplazamientos y ofrecer una alternativa segura y accesible a todas las personas que participen en las celebraciones del 31 de octubre.

En concreto, la línea C1 tendrá una frecuencia de 15 minutos, la N1, de 25 minutos, y la N4, de 40 minutos. Además, el servicio se prestará con vehículos articulados para aumentar la capacidad y responder a la elevada demanda prevista.

Durante la pasada edición, más de 3.700 personas utilizaron el servicio nocturno especial, lo que confirma el éxito de esta iniciativa, que garantiza un regreso cómodo y seguro a casa y contribuye a un ocio responsable en la ciudad.

Con este refuerzo, Vitrasa consolida su compromiso con la ciudadanía de Vigo, ofreciendo un servicio público eficiente y adaptado a las necesidades de una de las noches con mayor afluencia del año.

Con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebrará el domingo 1 de noviembre, se reforzarán durante toda la jornada todas las líneas que prestan servicio a los cementerios, en función de la demanda de viajeros.

Relación de cementerios y líneas de autobús

Teis: C3i y C3d.

Bouzas: C3i, C3d, L4A, L4C, L15A, L15C y L16.

Pereiró: A, H2, L7, L12B, L17 y L27.

Zamáns: L7.

Puxeiros: L15C y L15A en determinados viajes.

Beade: L6 y L27.

Candeán: L9B.

Cabral: L11.

Matamá: L17.

Alcabre: L10, L15A y L15C.

San Andrés: L11 y L29.

Además, se ampliarán ocho viajes de la línea L15A desde la avenida da Ponte hasta el cementerio de Puxeiros y el entorno del tanatorio Vigo Memorial.