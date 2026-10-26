Vigo reclama a la Xunta "compensaciones justas" y atender a las demandas de los afectados por los PIA

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado por unanimidad este lunes una moción del grupo socialista para reclamar a la Xunta que atienda las demandas de los vecinos afectados por los PIA, y que les pague compensaciones justas por las expropiaciones de sus viviendas y fincas en las zonas del Ofimático y en Ramón Nieto-Santa Cristina, según informa Europa Press.

La concejala de Urbanismo, María José Caride, ha señalado que la ciudad necesita la construcción de esas viviendas, tras años de gobiernos del PP en la Xunta con apenas unas decenas de pisos protegidos construidos y ninguno para alquiler social. Con todo, ha remarcado que no deben tramitarse así, con una herramienta como los PIA (Proxecto de Interese Autonómico), que "se lleva por delante los derechos de los vecinos y del Ayuntamiento".

Así, ha recordado que las actuaciones previstas por el gobierno gallego en esos dos ámbitos afectan a más de 400 propietarios y unas 85 viviendas, y ha exigido que se les compense de forma justa. Según ha incidido, es "imprescindible" que se constituya una "mesa de diálogo" con ellos para atender a sus demandas y necesidades.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha coincidido en reclamar al gobierno gallego la construcción de vivienda pública y la atención a los vecinos, pero ha criticado la figura de los PIA, por ser "una barra libre" para la actuación autonómica. Además, ha advertido de que hay otras alternativas, como movilizar el gran parque de viviendas vacías que hay en la ciudad.

Finalmente, por parte del PP, Fernando G. Abeijón, ha asegurado que los 'populares' defenderán los intereses de los vecinos y que se respeten sus derechos, aunque ha matizado que la Xunta ya se ha reunido con ellos y lo seguirá haciendo, "lo contrario" de lo que hace el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con los afectados de la nueva autovía en la parroquia de Bembrive.

Aportación de la Diputación en el Ifevi

Por otra parte, el Pleno de Vigo ha aprobado también una moción socialista para reclamar a la Diputación de Pontevedra que comprometa una aportación económica para la ampliación y modernización del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). La propuesta ha contado con los votos favorables de PSOE y BNG, y con la abstención del PP (que presentó enmienda que fue rechazada).

Así, el portavoz socialista, Carlos López Font, ha defendido que la Diputación, que forma parte del órgano de gobierno del recinto ferial y que "pone cero euros", debe contribuir al menos con la misma cantidad comprometida por Zona Franca, 20 millones de euros, ya que está "obligada".

Por su parte, la portavoz del PP y vicepresidenta de la institución provincial, Luisa Sánchez, ha tildado la reclamación del gobierno local de "reacción infantil", y ha acusado al alcalde de pretender "echar" a la Diputación del patronato del Ifevi. Según ha apuntado, Caballero "actúa como un niño pequeño, caprichoso", poniendo "excusas" para paralizar la ampliación del instituto ferial.

Por ello, ha presentado una enmienda a la moción, en la que insta al gobierno local a pedir también aportación económica a las otras instituciones que están en el patronato, y a explicar por qué no reclamó a la Diputación que pusiera dinero en el Ifevi cuando estaba gobernada por Carmela Silva. La enmienda fue rechazada.

Font ha afeado a Luisa Sánchez su propuesta de enmienda, que "refleja lo que es el PP de Vigo contra la ciudad", y ha arremetido contra la concejal 'popular', de la que ha afirmado que es vicepresidenta de la Diputación "de casualidad", y como "premio de consolación".