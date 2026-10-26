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Vigo destinará 28.000 en el programa de prevención de violencia de género entre el alumnado de la ciudad
El Concello adjudica el servicio de este programa municipal que tiene como objetivo la sensibilización, formación y prevención de la violencia de género entre la juventud viguesa
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El Concello de Vigo destinará 28.000 euros a 'Enlaza Vigo', el programa para la sensibilización, formación y prevención de la violencia de género entre la juventud viguesa. La actuación fue aprobada en Xunta de Goberno.
En un audio distribuido a los medios de comunicación este lunes, el alcalde ha informado de la adjudicación del programa. Tal y como ha explicado, el Concello organiza a través de este plan actividades dirigidas a los centros educativos para sensibilizar a su alumnado sobre la violencia de género.
El programa está destinado a alumnos y alumnas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Se trata de acciones formativas, de expresión artística, talleres y actividades reivindicativas, entre otras.
El programa culmina con un acto central el 25 de noviembre, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, en la que participa el alumnado de los centros educativos de la ciudad olívica.