Vigo destinará 28.000 en el programa de prevención de violencia de género entre el alumnado de la ciudad

El Concello de Vigo destinará 28.000 euros a 'Enlaza Vigo', el programa para la sensibilización, formación y prevención de la violencia de género entre la juventud viguesa. La actuación fue aprobada en Xunta de Goberno.

En un audio distribuido a los medios de comunicación este lunes, el alcalde ha informado de la adjudicación del programa. Tal y como ha explicado, el Concello organiza a través de este plan actividades dirigidas a los centros educativos para sensibilizar a su alumnado sobre la violencia de género.

El programa está destinado a alumnos y alumnas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Se trata de acciones formativas, de expresión artística, talleres y actividades reivindicativas, entre otras.

El programa culmina con un acto central el 25 de noviembre, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, en la que participa el alumnado de los centros educativos de la ciudad olívica.