PSOE y BNG apoyan en Vigo la huelga general mientras el PP critica el "cinismo" de la izquierda

Manifestación en Vigo en apoyo de Maricarmen y para exigir soluciones ante la crisis habitacional, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

El Pleno del Concello de Vigo ha aprobado este lunes una moción —presentada por el BNG— para respaldar la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Nacionalistas y el grupo municipal del PSdeG han apoyado la iniciativa, que ha contado con el voto contrario del PP, que ha censurado el "cinismo" de los partidos de izquierda.

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha defendido la huelga en el actual contexto socioeconómico: aumento del precio de los bienes básicos con los salarios no crecen al mismo ritmo, y falta de vivienda a precios accesibles.

En su moción, señala expresamente el apoyo a la convocatoria "impulsada por la CIG en coincidencia con las plataformas y colectivos en defensa del derecho a la vivienda". En esta línea, pide que el Concello garantice a sus trabajadores que pueden ejercer su derecho a participar en ella. También reclama a la Xunta y al Gobierno que pongan en marcha medidas efectivas para solucionar la crisis de la vivienda.

Igualmente, la moción exige al gobierno municipal que cumpla los acuerdos plenarios en materia de vivienda —empezando por solicitar la declaración de zona tensionada—, y que cree una Mesa Local por el Derecho a la Vivienda para elaborar un plan de respuesta urgente a la escalada de precios y a la reducción de la oferta de alquiler en Vigo.

El portavoz del gobierno local, el socialista Carlos López Font, ha lamentado que la moción del BNG es "partidista y sectaria". Por ello, ha propuesto una enmienda para que apoyar la posición de "todos los sindicatos, sin exclusión" y para que se reconozca la labor del gobierno local para impulsar la creación y rehabilitación de viviendas. No fue aceptada.

Al respecto, el concejal del PSOE ha censurado que el grupo nacionalista pretenda apropiarse de la convocatoria de huelga y que su moción "incita a la división" y "obliga a votar ideología". Ahora bien, ha justificado el voto a favor porque el gobierno vigués apoya la convocatoria de huelga: "Siempre ha estado al lado de las demandas de los trabajadores".

Además, ha avanzado que estarán en la manifestación organizada por los convocantes de la huelga, "CC.OO. y UGT". "No compartimos el sesgo ideológico de la moción ni la división de las fuerzas sindicales", ha proclamado, mientras el portavoz del BNG ha advertido de que "no hay nada más reaccionario que rechazar la ideología".

"Usted es de Putin"

Tras la finalización del debate, como informa Europa Press, el alcalde se dirigió al portavoz nacionalista para apuntarle que no se había pronunciado sobre la enmienda y éste respondió que no la aceptaba, aunque no se pudieron escuchar sus palabras al tener el micrófono apagado.

Como réplica, Abel Caballero le advirtió de que no entraría en debate con él: "Sin entrar a debatir con el portavoz, que es lo que quiere, que yo debata con él. No está a mi nivel, señor portavoz (...), 19 a 3 (en alusión al número de concejales de PSOE y BNG), la democracia habla, y usted es de Putin, la democracia para usted no existe".

PP: "Cinismo"

Por su parte, el grupo municipal del PP ha justificado su voto en contra recordando que la situación que ha llevado a los ciudadanos a perder poder adquisitivo y a tener dificultades de acceso a la vivienda es resultado de los años de gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, ha criticado el "cinismo político y la hipocresía" de PSOE y BNG, a quienes acusan de "dirigir e instrumentalizar" una legítima protesta.

Así lo ha trasladado el edil 'popular' Miguel Martín, que ha proclamado que "claro que hay motivos" para la huelga y "hace mucho tiempo que se tenía que haber convocado", al tiempo que ha tildado de "extemporánea" la movilización del 11 de noviembre "en plena campaña electoral" y después de 8 años en los que sindicatos y otros colectivos han estado "calladitos".