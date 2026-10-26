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Localizan 49 garrafas de gasóleo y gasolina flotando en la ría de Vigo
Los bidones fueron trasladados hasta el Puerto de Cangas, donde se las entregó a la patrullera Corvo Mariñó de la Guardia Civil
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Un pesquero que navegaba en la madrugada de este lunes por la ría de Vigo ha avistado 49 garrafas de gasóleo y gasolina flotando a la altura de la boya de Rodeira.
Según ha informado Salvamento Marítimo a Europa Press, la tripulación del pesquero dio la voz de alarma y alertó a controladores del Centro de Salvamento Marítimo de Vigo, que movilizó a su personal.
Con todo, los bidones fueron trasladados hasta el Puerto de Cangas, donde se les entregó a la patrullera Corvo Mariñó de la Guardia Civil.