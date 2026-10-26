Un pesquero avista 49 garrafas de gasoil y gasolina flotando en la ría de Vigo Salvamento Marítimo

Localizan 49 garrafas de gasóleo y gasolina flotando en la ría de Vigo

Un pesquero que navegaba en la madrugada de este lunes por la ría de Vigo ha avistado 49 garrafas de gasóleo y gasolina flotando a la altura de la boya de Rodeira.

Según ha informado Salvamento Marítimo a Europa Press, la tripulación del pesquero dio la voz de alarma y alertó a controladores del Centro de Salvamento Marítimo de Vigo, que movilizó a su personal.

Con todo, los bidones fueron trasladados hasta el Puerto de Cangas, donde se les entregó a la patrullera Corvo Mariñó de la Guardia Civil.