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Calendario laboral de Vigo y su área 2027: días festivos y puentes
Los vecinos de la ciudad olívica contarán con un total de 14 días festivos en su calendario laboral de 2027
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado hoy la lista completa de los festivos que los vecinos de Vigo podrán disfrutar en 2027.
En total, el calendario del próximo año contará con 14 días no laborables, entre ellos festivos de ámbito nacional, autonómico y local.
Festivos locales en Vigo
Este 2027, Vigo mantendrá los mismos festivos locales que el actual año en curso. De este modo, el calendario municipal volverá a incluir la Fiesta de la Reconquista y la festividad de San Roque.
- Fiesta de la Reconquista: lunes, 29 de marzo
- Festividad de San Roque: lunes, 16 de agosto
Ambas festividades permitirán disfrutar de varias jornadas consecutivas de descanso. La Fiesta de la Reconquista permitirá disfrutar de un macropuente de jueves a lunes, al coincidir con Semana Santa, mientras que San Roque ofrecerá tres días de descanso, de sábado a lunes.
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
La Xunta de Galicia incluye como festivos propios el 19 de marzo (San José) y el 17 de mayo (Día das Letras Galegas) para 2027.
De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.
En 2027, el 15 de agosto (Asunción de la Virgen María) cae en domingo, por lo que Galicia lo sustituye por el 17 de mayo.
Los otros tres festivos de carácter opcional: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia; el Jueves Santo (25 de marzo), que no se modifica; y se da la opción de escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.
La Xunta siempre elige el Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo.
Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral en 2027 que se determinan son:
- Año Nuevo: viernes, 1 de enero
- Día de Reyes: miércoles, 6 de enero
- San José: viernes, 19 de marzo
- Jueves Santo: jueves, 25 de marzo
- Viernes Santo: viernes, 26 de marzo
- Día del Trabajador: sábado, 1 de mayo
- Día das Letras Galegas: lunes, 17 de mayo
- Día de la Hispanidad: martes, 12 de octubre
- Día de Todos los Santos: lunes, 1 de noviembre
- Día de la Constitución: lunes, 6 de diciembre
- Día de la Inmaculada Concepción: miércoles, 8 de diciembre
- Navidad: sábado, 25 de diciembre
Los puentes de Vigo en 2027
Según el calendario publicado por la Xunta, estos son los posibles puentes de Vigo en 2027:
- Puente de Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes
- Puente por el Día de San José: el 19 de marzo es viernes
- Macropuente por Semana Santa y Fiesta de la Reconquista: el jueves 25, el viernes 26 y el lunes 29 son festivos
- Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo es lunes
- Puente por la festividad de San Roque: el 16 de agosto coincide en lunes
- Posible macropuente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre cae en martes
- Puente por el Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre es lunes
- Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles
Otros festivos de la comarca de Vigo en 2027
- Baiona: 16 de julio, día de la festividad de la Virgen del Carmen; 27 de septiembre, festividad de San Cosme y San Damián
- Fornelos de Montes: 29 de marzo, Lunes de Pascua; lunes, 10 de agosto, fiestas de San Lorenzo
- Gondomar: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de agosto, San Roque
- Mos: 14 de junio, fiesta de la Rosa; 9 de agosto, San Mamede
- Nigrán: 24 de junio, San Juan; 29 de junio, San Pedro
- O Porriño: 12 de julio, San Benito; 27 de septiembre, fiesta del Cristo
- Pazos de Borbén: 15 de enero, San Amaro; 29 de marzo, Lunes de Pascua
- Redondela: 5 de abril, lunes del Cristo; 27 de mayo, jueves de la Coca
- Salceda de Caselas: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 19 de julio, Lunes del Cristo
- Soutomaior: 29 de marzo, Lunes de Pascua; jueves, 6 de agosto, fiesta del Patrón