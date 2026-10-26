Calendario laboral de Vigo y su área 2027: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado hoy la lista completa de los festivos que los vecinos de Vigo podrán disfrutar en 2027.

En total, el calendario del próximo año contará con 14 días no laborables, entre ellos festivos de ámbito nacional, autonómico y local.

Festivos locales en Vigo

Este 2027, Vigo mantendrá los mismos festivos locales que el actual año en curso. De este modo, el calendario municipal volverá a incluir la Fiesta de la Reconquista y la festividad de San Roque.

Fiesta de la Reconquista: lunes, 29 de marzo

Festividad de San Roque: lunes, 16 de agosto

Ambas festividades permitirán disfrutar de varias jornadas consecutivas de descanso. La Fiesta de la Reconquista permitirá disfrutar de un macropuente de jueves a lunes, al coincidir con Semana Santa, mientras que San Roque ofrecerá tres días de descanso, de sábado a lunes.

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

La Xunta de Galicia incluye como festivos propios el 19 de marzo (San José) y el 17 de mayo (Día das Letras Galegas) para 2027.

De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

En 2027, el 15 de agosto (Asunción de la Virgen María) cae en domingo, por lo que Galicia lo sustituye por el 17 de mayo.

Los otros tres festivos de carácter opcional: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia; el Jueves Santo (25 de marzo), que no se modifica; y se da la opción de escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.

La Xunta siempre elige el Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo.

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral en 2027 que se determinan son:

Año Nuevo: viernes, 1 de enero

viernes, 1 de enero Día de Reyes: miércoles, 6 de enero

miércoles, 6 de enero San José: viernes, 19 de marzo

viernes, 19 de marzo Jueves Santo: jueves, 25 de marzo

jueves, 25 de marzo Viernes Santo: viernes, 26 de marzo

viernes, 26 de marzo Día del Trabajador: sábado, 1 de mayo

sábado, 1 de mayo Día das Letras Galegas: lunes, 17 de mayo

lunes, 17 de mayo Día de la Hispanidad : martes, 12 de octubre

: martes, 12 de octubre Día de Todos los Santos : lunes, 1 de noviembre

: lunes, 1 de noviembre Día de la Constitución : lunes, 6 de diciembre

: lunes, 6 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción : miércoles, 8 de diciembre

: miércoles, 8 de diciembre Navidad: sábado, 25 de diciembre

Los puentes de Vigo en 2027

Según el calendario publicado por la Xunta, estos son los posibles puentes de Vigo en 2027:

Puente de Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes

el 1 de enero cae en viernes Puente por el Día de San José: el 19 de marzo es viernes

el 19 de marzo es viernes Macropuente por Semana Santa y Fiesta de la Reconquista: el jueves 25, el viernes 26 y el lunes 29 son festivos

el jueves 25, el viernes 26 y el lunes 29 son festivos Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo es lunes

el 17 de mayo es lunes Puente por la festividad de San Roque: el 16 de agosto coincide en lunes

el 16 de agosto coincide en lunes Posible macropuente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre cae en martes

el 12 de octubre cae en martes Puente por el Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre es lunes

el 1 de noviembre es lunes Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles

Otros festivos de la comarca de Vigo en 2027