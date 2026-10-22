La Guardia Civil de Ponteareas identifica a seis personas integradas en una red internacional de estafas online

La Guardia Civil de Ponteareas ha identificado a seis ciudadanos residentes en España (Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz) como presuntos integrantes de una red internacional dedicada a las estafas a través de internet y al blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.

Según ha podido saber Europa Press, la investigación comenzó en enero tras la denuncia de un vecino de dicha localidad pontevedresa, que había sido estafado en la compra por internet de pellets para calefacción. El afectado habría abonado el importe mediante transferencia bancaria, pero nunca recibió la mercancía ni logró volver a establecer comunicación con el vendedor.

Tras rastrear la cuenta bancaria de destino, los agentes detectaron múltiples transferencias internacionales hacia una cuenta ubicada en Francia, cuyo titular era un ciudadano galo. En un periodo de apenas 48 horas, dicho depósito extranjero logró captar casi 2.000 euros procedentes de territorio español.

Finalmente, tras las diferentes pesquisas de la investigación, constataron el destino final del dinero defraudado. Desde una cuenta bancaria francesa, los fondos eran redirigidos de forma inmediata hacia diversas plataformas de intercambio de criptomonedas.

"Con el uso de estos activos digitales, la red buscaba entorpecer la acción de la justicia, difuminar el origen lícito del dinero y consolidar el blanqueo del capital", asegura la Benemérita.

Según las investigaciones, los identificados en España, de entre 24 y 66 años, actuaban en connivencia con la red criminal: se encargaban de crear páginas web falsas de venta de artículos, captaban el dinero de las víctimas y lo transferían de inmediato a Francia a cambio de una comisión porcentual de las ganancias.