Convocan una concentración en Vigo contra la "represión policial" tras la visita de Abascal a A Coruña

La actuación policial contra los manifestantes que protestaron este jueves en A Coruña durante la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, ha generado indignación y reacciones en distintos puntos de Galicia.

Tras la marcha del dirigente de Vox, se sucedieron varios disturbios que dejaron heridos y al menos dos detenidos. El lanzamiento de piedras y otros objetos contra los agentes provocó la intervención de los antidisturbios, que cargaron contra los manifestantes. La situación derivó en enfrentamientos en los que llegaron a volar sillas y mesas de los establecimientos de la zona.

Ante lo ocurrido, que las organizaciones convocantes califican de "represión policial", Nova Galicia, el BNG, la CIG y Erguer han llamado a la ciudadanía a concentrarse este domingo, 25 de octubre, a las 12:00 horas en las principales ciudades gallegas para mostrar su rechazo a la actuación policial.

Las movilizaciones tendrán lugar de forma simultánea en A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Ferrol y Pontevedra. En Vigo, la concentración se celebrará en la Farola de Urzaiz.