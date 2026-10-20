Detenida en Cangas (Pontevedra) una mujer de 29 años como presunta autora de varios hurtos y un delito continuado de estafa Guardia Civil

Robaba carteras en el mercadillo y vaciaba las cuentas: una detenida en Cangas (Pontevedra)

La Guardia Civil ha detenido en Cangas do Morrazo (Pontevedra) a una mujer de 29 años de edad como presunta autora de un delito de estafa continuada y varios hurtos.

Según ha informado la Comandancia a Europa Press, la investigación, bautizada como Operación Can Maior', se llevó a cabo tras la interposición de tres denuncias en el puesto de Cangas el pasado mes de enero. Los denunciantes habían sido víctimas de hurtos con características similares, en días de mercadillo y de gran afluencia de personas.

El 'modus operandi' de la sospechosa consistía en sustraer al descuido las carteras y terminales móviles de las víctimas y luego, usando la información y las tarjetas, lograba burlar la seguridad y acceder a las aplicaciones de banca electrónica de los perjudicados.

Desde ahí, realizaba transferencias, compras directas, envíos de dinero mediante Bizum, retiradas de efectivo en cajeros automáticos a través del sistema Hal-Cash y la solicitud ilícita de préstamos personales.

Durante las diferentes pesquisas llevadas a cabo se pudo comprobar que la persona que realizaba los reintegros en los diferentes cajeros automáticos era siempre la misma.

El pasado sábado, la mujer fue sorprendida 'in fraganti' cuando intentaba sustraer un bolso en una cafetería de Cangas. Al verse descubierta, huyó del lugar en un vehículo, con otros dos hombres, también de nacionalidad peruana.

Una patrulla de la Guardia Civil logró interceptarlos y, al identificarlos, comprobó que la mujer ya estaba siendo investigada por hechos similares.

Las pesquisas han permitido esclarecer por el momento tres hechos delictivos, con un perjuicio económico de más de 47.280 euros. Las diligencias y la detenida fueron puestas a disposición del tribunal de instancia de Cangas, que acordó la libertad de la mujer, con la condición de investigada penalmente.