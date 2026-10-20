Redondela denuncia que la Xunta les dedica "cero euros": "Inexplicable y moralmente inaceptable"

El Concello de Redondela ha mostrado este martes su rechazo al proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia para 2027, al considerar que las cuentas autonómicas no contemplan inversiones directas para el municipio.

El Gobierno local denuncia que Redondela, el cuarto municipio más poblado de la provincia de Pontevedra, vuelve a quedar fuera de las principales actuaciones previstas por la Administración gallega.

La alcaldesa, Digna Rivas, ha calificado esta situación de "castigo injustificado y arbitrario" y ha acusado a la Xunta de ignorar las necesidades del municipio. "Dejar a Redondela con un cero absoluto en las cuentas de 2027 no es un error administrativo, es una decisión política que demuestra el absoluto desprecio de la Xunta de Galicia hacia nuestra población", ha declarado.

La regidora considera "inexplicable y moralmente inaceptable" que el municipio no cuente, según denuncia, con partidas específicas para actuaciones en materia de sanidad, educación o saneamiento.

Actuaciones pendientes

Entre los proyectos que el Concello echa en falta en los presupuestos autonómicos figura la reparación del tejado del CEIP de Laredo, una intervención que el Gobierno municipal considera urgente ante el riesgo de desprendimientos que, según advierte, presenta la cubierta del centro educativo.

También reclama la construcción de una escuela infantil para niños de 0 a 3 años en Chapela, una infraestructura demandada desde hace años por las familias de la parroquia y que, según el Ejecutivo local, vuelve a quedar sin financiación específica.

Municipios vecinos

El Gobierno de Redondela también cuestiona las diferencias de inversión con otros concellos del entorno, algunos de menor población, que sí cuentan con partidas millonarias en el proyecto presupuestario.

Según señala el Ejecutivo municipal, entre las asignaciones previstas para otros municipios figuran 4,9 millones de euros para centros sanitarios y saneamiento y otros 3,4 millones para infraestructuras hidráulicas y vivienda.

"Me alegra que los municipios vecinos avancen y reciban fondos, pero no vamos a tolerar que la Xunta nos discrimine de esta manera. Concellos con mucha menos población reciben inversiones millonarias mientras nosotros somos borrados del mapa presupuestario", ha afirmado Rivas.

La alcaldesa ha insistido en que los vecinos de Redondela "pagan los mismos impuestos" y ha acusado al Gobierno autonómico de tratarlos como "ciudadanos de segunda", al considerar que siguen pendientes infraestructuras esenciales.