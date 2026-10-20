El Mercado de Navidad y la noria de Vigo se trasladan al centro comercial Vialia

El Cíes Market, uno de los mercados navideños más populares de Vigo, se trasladará este año desde la Alameda de la plaza de Compostela hasta la plaza pública del centro comercial Vialia. Según explicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el cambio responde a la intención de extender la Navidad a nuevas zonas de Vigo. "Va a ser precioso", aseguró el regidor.

El año pasado ya se inició esta transición con la instalación de un mercado en la plaza pública de Vialia. Además, la noria y el resto de las atracciones se trasladarán al aparcamiento exterior del centro comercial, una ubicación que Caballero considera "más conveniente" y que permitirá concentrar las atracciones junto al mercado.

"Vamos haciendo una extensión y este año hacemos un nuevo ámbito de la Navidad. Lo seguiremos haciendo, porque cada vez la Navidad llama más la atención", concluyó el alcalde, que avanzó que en las próximas semanas dará a conocer más novedades sobre la programación navideña de la ciudad.