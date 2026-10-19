PSOE y BNG critican la inversión de la Xunta prevista en Vigo para 2027: "Insisten en el abandono"

La Xunta anunció este domingo que aumentará su partida destinada a Vigo en sus presupuestos de 2027, hasta los 736,06 millones de euros. Una cifra que ha sido criticada tanto por el PSdeG como por el BNG de Vigo, que consideran que el gobierno autonómico calcula "de manera tramposa" como inversiones los costes de servicios y de ayudas sociales.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en Vigo, Carlos López Font, ha incidido este lunes en sus valoraciones ya transmitidas el domingo. "Una parte importante de esas cifras ya estaban en las cuentas del año pasado, cuentan lo mismo muchas veces", ha afirmado.

Font ha calculado que la inversión "real" de la Xunta de Galicia en Vigo para el año 2027 suma 122 millones de euros. "¿Dónde están los 600 millones restantes de los que hablan?", ha cuestionado, a la vez que ha reclamado una financiación acorde a una ciudad que representa el 12% de la población gallega.

Además, ha señalado que el 60% de los fondos en materia de vivienda proceden del Gobierno de España, así como ha recordado que el Concello de Vigo "obligó" al gobierno gallego construir el Instituto Domingo Villar en Navia. Así, Font ha pedido la dimisión de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, por contar "estas mentiras".

BNG: "Insistir en el abandono de Vigo"

Por su parte, el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha valorado los presupuestos autonómicos como la "demostración de que o PP pretende insistir un ano máis no absoluto abandono" con la mayor ciudad de Galicia. Igrexas ha recalcado que el gobierno de Rueda está computando "de manera tramposa" como inversiones el coste de servicios y ayudas sociales.

"Detrás das grandes cifras para alimentar a propaganda, o que hai é a mesma política coa que leva castigando Vigo desde 2009", ha afirmado el portavoz nacionalista, que ha anunciado que su partido está preparando una "amplia y ambiciosa batería de enmiendas para exigir que la Xunta "deixe de castigar Vigo".

Igrexas ha advertido que las nuevas cuentas autonómicas continúan sin reforzar las políticas públicas en materia de vivienda, al no incluir ningún nuevo proyecto ni partida para "movilizar las más de 22.000 viviendas vacías" de la ciudad en alquiler social. También ha criticado las "partidas mínimas" para las expropiaciones del Ofimático y Ramón Nieto.

En esta línea, el nacionalista también ha censurado que el gobierno gallego no vaya a dedicar ningún recurso para blindar sectores clave como la automoción y el naval: "A única industria do PP é a do Xacobeo". Asimismo ha cualificado el proyecto de presupuestos de "profundamente antisocial" por "cronificar as políticas de recortes e privatización".