El presupuesto municipal de Vigo para 2027 ascenderá a los 365 millones, un 4% más

La Xunta de Gobierno Local de Vigo aprobará este martes el presupuesto municipal para 2027, que ascenderá a los 365.058.205 euros, 14 millones más que en el ejercicio anterior. De esta inversión el Gobierno de España aportará 120 millones de euros y la Xunta de Galicia más de seis millones.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado este incremento del 4% y ha avanzado que las cuentas contemplan casi 40 millones de euros en inversiones con la vivienda, el Vigo Vertical, las humanizaciones y la sostenibilidad como principales líneas estratégicas.

Por otra parte, los servicios públicos concentrarán 186 millones de euros, casi ocho millones más que en 2026 que permitirán atender ámbitos como la limpieza, los parques y jardines, el mantenimiento de viales, las zonas verdes y las instalaciones deportivas.

Por su parte, las subvenciones y ayudas municipales superarán los 50 millones de euros, lo que representa una subida del 12% frente a los casi ocho millones del ejercicio anterior. El alcalde ha señalado también que crecerán las partidas destinadas al transporte urbano colectivo y a la atención de colectivos vulnerables, pensionistas y personas con rentas reducidas. En concreto, la política de transporte público contará con 3,8 millones de euros más que en el presupuesto anterior, lo que supone un incremento cercano al 20%.