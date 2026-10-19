Una constructora vinculada a Golf Domaio, en concurso de acreedores, reclama 3,6 millones de euros. Golf Ría de Vigo

La empresa Construcciones Mirón y Agarvi, actualmente en liquidación concursal, ha puesto a la venta un derecho de cobro de 3,66 millones de euros frente a la Junta de Compensación de la urbanización residencial Golf Domaio, en Moaña.

La operación parte de un precio mínimo de 1,2 millones de euros y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre.

La deuda tiene su origen en las obras de urbanización de este desarrollo inmobiliario. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de abril de 2015 reconoció a favor de la constructora un importe principal de 2,22 millones de euros, al que se suman los intereses acumulados durante los años posteriores.

Según la documentación del procedimiento concursal, la cantidad total inventariada asciende a 3.667.687,58 euros, aunque la empresa no ha logrado recuperar el dinero desde que se inició la ejecución judicial en 2016.

La administración concursal ya ha recibido una oferta de adquisición por 1,2 millones de euros, pero ha abierto el procedimiento a otros interesados con el objetivo de conseguir una cantidad superior. El comprador asumiría las gestiones y los riesgos asociados a la recuperación de la deuda.

El procedimiento se tramita ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra, dentro del concurso de acreedores de Construcciones Mirón y Agarvi, iniciado en 2024.