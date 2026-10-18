La Xunta aumenta su inversión en Vigo para 2027, que superará los 736 millones de euros

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, junto a la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, frente al Teatro Cine Fraga de Vigo Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia aumentará la partida destinada a Vigo en sus presupuestos de 2027. El gobierno gallego invertirá en la ciudad olívica 763,03 millones de euros, reforzando el gasto en Educación, Sanidad, Infraestructuras y Política Social, así como la apuesta autonómica por la creación de vivienda.

En concreto, la Xunta incrementará la partida destinada a la ciudad olívica en un 6,58% respecto a las cuentas de 2025, cuando la cifra alcanzó los 690 millones de euros. El gobierno gallego se compromete así a importantes inversiones en materias como vivienda o educación —el conselleiro Román Rodríguez anunció este sábado que destinará más de 400 millones a Vigo—.

Las principales inversiones autonómicas tienen como eje el barrio de Navia, donde la Consellería dedicará 96 millones de euros a la construcción de vivienda y al desarrollo de suelo residencial. En concreto, 76,38 millones a la construcción —23,7% más que en 2026— y 7,4 millones para desarrollar suelo residencial para vivienda protegida.

Además, el departamento María M. Allegue avanzará en la redacción del proyecto de urbanización del PIA del Ofimático, en el que se prevén 2.000 viviendas y del que ya se están valorando las ofertas, y el proyecto de urbanización del PIA Ramón Nieto, donde se construirán 1.392 viviendas.

Por otro lado, la Xunta también reservará más de 5,6 millones de euros para el desarrollo de los ámbitos de la ETEA, en concreto para rematar la urbanización del PS-6 y del PS-1. Asimismo, el ente autonómico mantiene su compromiso para cofinanciar el túnel de Elduayen, con 300.000 euros.

El capítulo de infraestructuras de los presupuestos gallegos contará, además, con una partida de un millón de euros para la mejora de la seguridad viaria en carreteras autonómicas en Vigo y otros 6,2 millones para obras de refuerzo de firme en algunos núcleos como Matamá, Valladares o Cabral.

Educación y Sanidad

Mejorar los servicios públicos de educación y sanidad son dos de los retos de la Xunta de Galicia en Vigo. Al respecto, el gobierno gallego ha reservado 400 millones de euros para la formación en la ciudad olívica, de los cuales 14,35 millones estarán destinados a la construcción del IES Domingo Villar. Igualmente, destinará 1,5 millones a la rehabilitación del Colegio Vicente Risco.

En cuanto a la sanidad pública, el departamento de Antonio Gómez Caamaño dotará un crédito por 1,6 millones para la reforma de las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. Para actuaciones en el Meixoeiro está prevista una partida de 2,4 millones de euros y para la Unidad infanto-juvenil del Nicolás Peña, 240.000 euros. En total, Sanidade destinará 4,3 millones de euros en obra y equipamiento en Vigo.

Teatro Cine Fraga y cultura

Los presupuestos autonómicos de 2027 reservarán 1,5 millones para la puesta en marcha de las obras en el Teatro Cine Fraga de Vigo, en el que se invertirán 10,5 millones hasta el año 2028. El inmueble ha sido visitado este domingo por la delegada autonómica, Ana Ortiz, y la vicepresidente segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, que han destacado la colaboración entre ambas administraciones para devolver a la vida este edificio emblemático olívico.

El capítulo de cultura también incluirá las ayudas a salas privadas, como la Sala Ártika (75.000 euros) y el Teatro Ensalle (74.500 euros). Además, el Museo do Mar aumentará su presupuesto en gasto corriente hasta los 1,01 millones de euros, un 8,2% más que en las cuentas de hace un año.

Más inversiones en Vigo

Los presupuestos de 2027 incluyen una partida de 1,12 millones de euros para el Proyecto do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) de la industria auxiliar de la automoción. En cuanto a Política Social, destaca la inversión cercana a 28 millones de euros al Bono Coidado do Fogar en Vigo, que cuenta con 5.600 beneficiarios. También incrementa en un 20% el gasto en bonos de dependencia en Galicia, con una inversión de 42,25 millones en la ciudad olívica.

Por otro lado, Vigo encabeza la inversión urbana en movilidad co más de 15,8 millones de euros. El gobierno gallego destaca los más de 7,5 millones destinados al servicio integrado de transporte y cerca de un millón en el Servizo Galego de Apoyo a la Movilidad Personal.