Nuevo incendio en un garaje en Vigo: arde un coche en Sanjurjo Badía

Una ola de incendios sacude los garajes de Vigo. Tras los sucesos en Pizarro y Sanjurjo Badía del pasado viernes, la calle del barrio de Teis vuelve a ser protagonista este domingo tras arder un vehículo a la altura del número 31.

Según fuentes del 112 Galicia, un particular ha alertado del fuego a la central de emergencias sobre las 16:50 horas. El vecino ha avisado del incendio de un coche en la primera planta del garaje situado a la altura del número 31 de Sanjurjo Badía.

Emerxencias informó de inmediato a Bomberos de Vigo, Policía Local y Nacional y Protección Civil. Al punto han acudido dos camiones del servicio municipal de bomberos, con el objetivo de sofocar las llamas y atender a los afectados.

Se trata del segundo incendio en este garaje en Sanjurjo en apenas 48 horas, ya que el viernes se registró otro suceso también en las inmediaciones de este portal número 31. Ese mismo día, además, en la calle Pizarro ardió una moto aparcada en un garaje, sin ninguna persona afectada pese a que el humo negro se observaba en gran parte de la ciudad.