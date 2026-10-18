El Concello de Vigo, sobre la inversión de la Xunta en la ciudad para 2027: "Nos están engañando"

El Concello de Vigo no ha tardado en reaccionar a la partida que reservará la Xunta de Galicia para la ciudad olívica en sus presupuestos de 2027. El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos López Font, ha asegurado que "nos están engañando" y ha calificado la inversión autonómica de "ridícula".

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Font ha defendido que es "completamente falso" que el gobierno gallego vaya a invertir más de 730 millones de euros en Vigo. "La inversión es ridícula y, como es tan ridícula, no se atreven a decirla", ha afirmado.

El edil socialista ha explicado que la cifra de 736,03 millones de euros corresponde al "gasto" autonómico en la ciudad olívica durante 2027. "Incluye los salarios de todos los profesionales de la administración pública, trasladado a Vigo", ha defendido.

En esta línea, ha asegurado que la inversión "de la que hablan" está "muy por debajo". "De hecho, no la conocemos. Nos están engañando, como es habitual en la Xunta de Galicia en lo que respecta a esta ciudad", ha criticado el portavoz socialista.