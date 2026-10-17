La 'zona cero' de los incendios de 2017 en el área de Vigo sufre rebrotes "imparables" de eucaliptos

La ola de incendios forestales de octubre de 2017 en Galicia quedó marcada por la muerte de cuatro personas, dos de ellas eran mujeres que huían del fuego en Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra), y quedaron atrapadas en una furgoneta. Nueve años después de aquellos trágicos sucesos, la que fue 'zona cero' sufre rebrotes "imparables" de eucaliptos.

"Lo importante era prepararse para que no hubiera otro octubre igual que hubo hace nueve años", reflexiona a Europa Press el alcalde de Nigrán, Juan González, quien asegura que están "mejor preparados" con las medidas adoptadas durante este tiempo.

Para ello, pone en valor el parque forestal Os Matos-Río Táboas, impulsado en 42 hectáreas de montes quemadas en los incendios de 2017. González asegura que esta iniciativa "sí que ayudó" a evitar incendios en la zona en los últimos, salvo algún conato como el que en 2025 hizo revivir la tragedia a los vecinos al acercarse a casas.

"Esos incendios nos abrieron los ojos", asegura el regidor, quien expone que en colaboración con las comunidades de montes como la de Chandebrito se dio forma a este parque forestal. Allí, se ha trabajado en erradicar especies invasoras y hacer nuevas plantaciones, las últimas este mismo año.

El regidor expone que "la relación con el monte que rodea Chandebrito había que tratarlo de una forma diferente". No obstante, reconoce complicaciones como que "los rebrotes de acacias y eucaliptos son imparables": "Hay que estar encima de ellos de seguido". Asegura que "no es una cosa tan sencilla" cortar a estas especies y conseguir que mueran para que "no vuelvan a salir".

Nueva brigada

En este sentido, destaca que llevan cuatro años con una brigada forestal propia que termina esta semana al tratarse de interinos. Ahora se prevé la creación de una nueva brigada municipal que esté lista "para Navidades", con la intención de que puedan ser plazas fijas, "personal del Ayuntamiento" igual que "ocurre con electricistas o administrativos".

Si bien indica que la Xunta no se puso en contacto con el municipio "directamente", mantienen "muy buena relación" con el distrito forestal, en colaboración con limpiezas perimetrales. Avisa que la "prevención de incendios para verano no hay que hacerla en mayo o junio, que ya es incontrolable", sino realizarla "todo el año"; por lo que emplaza a la Administración autonómica a "empezar ahora" y "no en el mes de mayo".

"Abandono"

En cambio, el portavoz de la Asociación Veciñal e Cultural Chandebrito 1807, Carlos Gómez, denuncia el "abandono" en el que se encuentran diferentes fincas de particulares en esta parroquia en la que viven unas 500 personas. "Incluso la zona en la fallecieron dos vecinas está peor de lo que estaba hace nueve años", resume.

En declaraciones a Europa Press, advierte que "hay muchísimo más eucalipto" con rebrotes de esta especie y de acacias. Explica que esta situación que "se agravó" porque "los incendios lo que provocan es que las semillas del arbolado se expandan aún más".

Sobre la limpieza fincas, ve "lamentable que la propia Administración autonómica y el Ayuntamiento, que tienen competencias, no hagan nada al respeto": "Es un poco triste". Avisa que no se roza en "muchas zonas" en los 50 metros alrededor de viviendas. "Se podría hacer muchísimo y no se hace", asegura.

Entre las medidas más urgentes de cara al futuro, pide una "revisión del catastro", dado que "no hay manera de saber de quién son" las fincas abandonadas. Advierte que la "Administración estatal es la responsable del catastro y la autonómica tiene competencias en suelo rústico y forestal", por lo que tienen que "tomar medidas efectivas" al haber cada vez más sequía y "expropiar en caso de incumplimientos reiterados".

También echa en falta actuación de la comunidad de montes de Chandebrito y espera que haya elecciones próximamente "después de ocho años sin hacer asambleas". Sobre el parque forestal en Chandebrito, el portavoz de la asociación vecinal se queja de que se trata "más de un anuncio que otra cosa", con "alguna limpieza y alguna plantación" en el límite con Camos, y demanda que se haga una pista peatonal entre Camos y Chandebrito.