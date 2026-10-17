Vigo recomienda a las grandes empresas "restringir al máximo" el consumo de agua ante la sequía

El Concello de Vigo ha comenzado a activar medidas para combatir la sequía que sufre la ciudad, con las peores cifras históricas del embalse de Eiras. El alcalde Abel Caballero ha enviado una carta a las grandes empresas de la ciudad para solicitarles que restrinjan "al máximo" el consumo de agua.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha asegurado que "seguimos en una situación de sequía muy importante". "No hay previsiones de lluvia suficiente para rellenar la presa de Eiras", ha explicado este sábado.

En consecuencia, el socialista ha enviado una carta a los "grandes consumidores de agua" de la ciudad para solicitar su colaboración y "restringir al máximo" su consumo. "Ya lo envié otras veces, siempre reaccionan de acuerdo con las necesidades de la ciudad", ha asegurado.

En esta línea, Caballero ha urgido de nuevo a la Xunta de Galicia a reducir el caudal ecológico para mantener el nivel de Eiras y asegurar las reservas de agua para Vigo y su área de influencia. El alcalde critica que el gobierno gallego "no quiere" pese a que "tenemos agua para pocos días".

"Ojalá lloviera y pudiéramos decir que va a llover. Cuando la Xunta dice que garantiza que va a haber agua, ¿cómo lo garantizan? ¿Va a llover? ¿Lo saben? Porque no lo veo en las previsiones", ha censurado el regidor olívico, que ha solicitado tomar medidas para tratar de "tener el máximo de agua posible para aguantar si las lluvias se retrasan todavía más". "Es de sentido común", ha recalcado Caballero.