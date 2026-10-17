Mos (Pontevedra) continúa buscando soluciones para mejorar la seguridad de la N-550

El Concello de Mos (Pontevedra) insiste en buscar soluciones para mejorar la seguridad de los peregrinos y de los vecinos y vecinas en la N-550. El gobierno local ha mantenido este sábado una reunión con el personal técnico de Turismo de Galicia para dar respuesta a una reivindicación histórica de la localidad.

Según ha informado la corporación local, la alcaldesa Nidia Arévalo mantendrá en los próximos días nuevas reuniones con la Mesa do Camiño y con la Comisión de Seguimiento de la Nacional 550 para presentarles las propuestas estudiadas este sábado y exponer sus ventajas.

El objetivo es avanzar en una solución que pueda tener una aplicación a más corto plazo y que permita atender esta demanda histórica de seguridad. Cabe recordar que los vecinos se han manifestado en varias ocasiones para convertir este tramo de carretera en una travesía, una opción rechazada por el gobierno central.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, señaló en julio que las reivindicaciones de Mos fueron "contestadas técnicamente" por el Ministerio, que le trasladó que la carretera no cumple las condiciones para ser una travesía. Además, recalcó que si la N-550 está saturada de tráfico es por la decisión del Concello de "legalizar la construcción de un complejo comercial promovido por una sociedad mercantil", donde luego se abrieron un hipermercado y un establecimiento de bricolaje.

De todas formas, el gobierno local ha asegurado que continuará trabajando con las administraciones y con los órganos implicados en la búsqueda de alternativas viables que compatibilicen la protección de los peregrinos con la seguridad y la movilidad de los vecinos.

"A alternativa que estamos a estudar busca dar unha resposta viable e no menor prazo posible a unha demanda histórica, garantindo un tránsito máis seguro e compatible coa vida diaria da nosa veciñanza", ha indicado la alcaldesa de Mos, que ha reiterado que la seguridad "de los peregrinos y de los vecinos" es una prioridad.