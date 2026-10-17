El Concello de Vigo adjudica la reforma de las dependencias de la Policía Local

Cuenta atrás para que la Policía Local de Vigo cuente con unas buenas instalaciones. El Concello ha adjudicado las obras de la reforma de las dependencias policiales, una actuación valorada en medio millón de euros.

Así lo ha informado este sábado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha recordado que el objetivo es mejorar las condiciones de las instalaciones. En concreto, mejorarán la climatización, la ventilación, el sistema de agua caliente y los agentes contarán con una nueva instalación eléctrica.

"Estas obras son parte del proyecto para modernizar las instalaciones de la Policía Local", ha asegurado el regidor socialista, que ha recordado que este verano se mejoró la cubierta transitable y se realizó el acondicionamiento interior de las oficinas, con la instalación de nuevas luminarias.

Caballero ha afirmado que su gobierno quiere que "la policía esté en la mejor situación posible para atender a los ciudadanos de Vigo". "Queremos que, cuando un ciudadano de Vigo llegue a las dependencias de la Policía Local, pueda ser atendido de la forma adecuada", ha concluido.