Vigo limitará el pago del alquiler al 30% de los ingresos de los inquilinos

El programa ViveVigo, destinado a movilizar viviendas vacías para incorporarlas al mercado del alquiler a precios razonables, abrirá próximamente el plazo para solicitar las ayudas. La iniciativa busca dar respuesta a las reticencias de algunos propietarios a poner sus inmuebles en alquiler por temor a posibles impagos o a que no se devuelvan en buenas condiciones.

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado que, con este programa, el Concello garantizará a los propietarios el cobro mensual de la renta, incluso si la vivienda no llega a alquilarse, y asumirá las reparaciones necesarias para devolver el inmueble en las mismas condiciones en las que fue entregado. Según ha señalado Caballero, Vigo cuenta con cerca de 13.000 viviendas vacías.

"Nosotros les garantizamos a las propietarias y a los propietarios que cobran el alquiler, que se lo paga el Concello", ha afirmado el regidor, que ha insistido en que los dueños recibirán el dinero "puntualmente cada mes, se alquile la vivienda o no".

Otra de las medidas del programa está dirigida a facilitar el acceso al alquiler a las familias con menos ingresos, especialmente a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral tras finalizar sus estudios. En estos casos, los inquilinos solo tendrán que destinar al alquiler el 30% de sus ingresos, mientras que el Concello abonará la cantidad restante, cuando la renta supere ese porcentaje.

"Esta medida permitirá que personas con salarios reducidos puedan acceder a una vivienda sin que el alquiler absorba una parte excesiva de sus ingresos", explicó.