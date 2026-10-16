Vigo licita por 9,1 millones las siete nuevas rampas de Gran Vía

El Concello de Vigo ha aprobado la licitación de las obras para instalar siete nuevas rampas mecánicas en la Gran Vía. El proyecto cuenta con un presupuesto de 9.142.000 euros -cofinanciado con fondos europeos- y está previsto que los trabajos comiencen a principios de 2027.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha explicado que las rampas se extenderán a lo largo de 300 metros y estarán cubiertas por pérgolas en la parte cementada del bulevar central, en el tramo comprendido entre las calles Gerona y Tarragona, y tendrán longitudes de entre 33 y 46 metros.

"Vamos a mejorar la accesibilidad y favorecer la actividad comercial de proximidad, al hacer más accesible esta zona de la ciudad", ha asegurado. Además, el proyecto incorporará tecnología inteligente para la gestión del tráfico.

Además de este primer tramo, el Concello prevé instalar rampas mecánicas en una segunda fase, que se extenderá desde la calle Tarragona hasta la calle Islas Baleares. Esta actuación contará con un presupuesto de ocho millones de euros.

En conjunto, los dos proyectos supondrán una inversión superior a los 17 millones de euros y permitirán ampliar las rampas mecánicas de la Gran Vía entre las plazas de América y España.

El alcalde también ha avanzado que, más adelante, el Concello prevé conectar estas instalaciones con otras zonas, entre ellas el entorno de Povisa, el centro comercial Gran Vía y los barrios de Sárdoma y A Salgueira.