El PSdeG denuncia a Rueda por "incumplimiento de la ley electoral" en Vigo: "Exigimos que se le sancione"

El Secretario general del PSdeG-PSOE de Vigo y portavoz del Gobierno local de Vigo, Carlos Font, ha anunciado que el PSdeG ha denunciado formalmente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante la Junta Electoral por una presunta vulneración de la normativa electoral vigente.

En concreto, Font ha señalado que la visita institucional realizada este miércoles por el presidente autonómico a las obras de Navia tuvo lugar después de la convocatoria oficial de las elecciones generales, lo que, a su juicio, "infringe de manera explícita las restricciones contempladas en el artículo 50.2 de la ley electoral".

Este artículo limita los actos que pueden realizar los poderes públicos durante el periodo electoral para evitar que se utilicen recursos institucionales con fines de campaña.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Presss, sostiene que el contenido publicado por la Xunta va más allá de informar del estado de unas obras y constituye "una valoración favorable de la gestión autonómica difundida a través de un soporte institucional".

Para los socialistas, la suma de una visita presidencial y de su difusión en la web oficial "supone presentar como méritos de la Administración autonómica pasos dados, compromisos cumplidos y proyectos cuando el proceso electoral ya está en marcha".

En la denuncia, solicitan a la Junta Electoral que compruebe y deje constancia del contenido íntegro de la publicación y de su fecha, y que le requiera al Gobierno gallego "información sobre la organización de la visita y los medios públicos empleados, así como la identidad de las personas que elaboraron y autorizaron la comunicación".

Piden también que se declare la vulneración de la normativa que prohíbe los actos de inauguración de obras o servicios públicos durante el período electoral, y que se ordene el cese de la difusión del contenido mientras dure ese periodo.

La demanda incluiría su retirada o desactivación temporal en la web de la Xunta y en las reproducciones institucionales que se detecten, conservando una copia para el expediente.

"Mientras los demás cumplimos la ley, Rueda piensa que puede hacer lo que quiera", ha denunciado, a la vez que ha reclamado que se imponga una sanción.