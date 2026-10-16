Arde una moto en el garaje de un edificio de la calle Pizarro, en Vigo

Los servicios de emergencias tratan de sofocar a esta hora un incendio registrado en el garaje de un edificio de la calle Pizarro de Vigo, que según las primeras informaciones no ha afectado a ningún ciudadano.

Fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press han indicado que el fuego se habría iniciado en el garaje subterráneo del inmueble debido posiblemente a que estaba ardiendo una moto en su interior.

Fueron varias las personas las que alertaron, ya que el humo negro se ve desde buena parte de la ciudad y estaba inundando las zonas comunes del inmueble.

Las mismas fuentes explican que los profesionales sanitarios se han desplazado a la zona, así como los bomberos y la Policía Local.