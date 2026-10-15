Vigo abre el concurso de diseños para iniciar la transformación de Plaza de España

Pistoletazo de salida a la revolución de Plaza de España. El Concello de Vigo ha abierto el concurso de diseños que servirán de base para transformar uno de los principales accesos de la ciudad olívica. Las empresas, arquitectos y ingenieros interesados podrán presentar sus proyectos en un plazo de 60 días.

Este miércoles, el gobierno local ha publicado en el Perfil del Contratante la licitación con la que da inicio al concurso de diseños para construir la nueva Plaza de España. La iniciativa municipal cuenta con un presupuesto de 85.000 euros, sin impuestos —con tasas asciende a 102.850 euros—.

El concurso está dirigido a arquitectos, ingenieros de caminos y equipos de profesionales o empresas cuyos fines sociales se correspondan con el fin del contrato. Deberán presentar sus proyectos en sobre en el Rexistro Xeral de la Xerencia Municipal de Urbanismo, situada en Praza do Rei.

El plazo de presentación es de 60 días naturales, contados a partir de la siguiente jornada al de la publicación del anuncio de la licitación en el Perfil del Contratante. Así, el concurso se cerrará previsiblemente el próximo 14 de diciembre, a las 23:59 horas.

El ámbito sobre el que se trabajará supera los 43.000 metros cuadrados y el objetivo será establecer una imagen común para las diferentes actuaciones urbanísticas previstas alrededor de la plaza. Así, el estudio que resulte del concurso servirá además como referencia para los futuros proyectos de obra de las distintas parcelas.

40.000 euros en premios

El objetivo municipal es seleccionar la mejor propuesta para la nueva Plaza de España, que será semipeatonal y contará con más zonas verdes. Ahora bien, el concurso incluye premios y pagos para los participantes y para los mejores diseños.

En concreto, el Concello destinará 40.000 euros —48.400 euros con IVA— a los tres mejores diseños de la nueva Plaza de España. Otorgará 20.000 euros —24.200 con IVA— al ganador, 12.000 euros —14.520 con IVA— al segundo premio, y el tercer mejor proyecto ganará 8.000 euros —9.680 con IVA—.

De esta forma, el importe máximo del posible contrato de servicio es de 54.450 euros con IVA —45.000 sin impuestos—, importe resultante de la valoración y cuantificación de las diversas prestaciones que conforman el objeto del contrato.

Los proyectos deberán ser solventes tanto técnica como financieramente y las propuestas serán analizadas por un jurado profesional, integrado por personal funcionario del Concello y especialistas de los ámbitos de la arquitectura y la ingeniería.