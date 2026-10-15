Dos heridos tras un derrumbe en el interior de un edificio del centro de Vigo

Un accidente laboral ha paralizado la calle García Barbón, en Vigo. Según ha confirmado Treintayseis, dos personas han resultado heridas tras un derrumbe en el interior de un edificio en obras.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11:00 horas, a la altura del número 41 de la calle García Barbón. De inmediato, se ha activado un amplio dispositivo de emergencia: dos ambulancias del 061, varios coches de la Policía Local y de la Nacional y dos camiones de Bomberos de Vigo.

Las autoridades han cortado al tráfico el tramo comprendido entre las calles Oporto y Roupeiro, así como han impedido el paso a los peatones por la acera colindante al edificio afectado.

Según fuentes presenciales, se escuchó un ruido tras la caída de una chapa metálica. Dos trabajadores han resultado afectados. Ambos han sido atendidos y evacuados por las dos ambulancias del 061 desplazadas al lugar de los hechos.

El amplio dispositivo ha llamado la atención de decenas de personas, que se han acercado de forma constante a otros vecinos y vecinas y agentes de la Policía Local y Nacional para averiguar qué había pasado y si había heridos o fallecidos tras el accidente laboral.

El edificio afectado está en obras desde hace varios meses. En concreto, la promotora Ledicia Real Estate está llevando a cabo la reforma y ampliación del inmueble desde marzo de 2026.