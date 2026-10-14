Vigo reúne a 150 representantes europeos de la estiba en una asamblea internacional

Desde este miércoles, el Puerto de Vigo es la sede de la Asamblea Internacional de Estibadores de Europa, un encuentro que reúne en la ciudad a cerca de 150 representantes del sector de la estiba procedentes de diversos países europeos; además de la red portuaria española.

Durante la apertura del encuentro, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, destacó el orgullo que supone para el Puerto olívico acoger este congreso internacional, subrayando la oportunidad para reivindicar y poner en valor el papel clave de las sociedades de estiba y de los estibadores en la cadena logística y socioeconómica.

Asimismo, el máximo responsable portuario resaltó la importancia del "trabajo conjunto" con los estibadores para hacer frente a los problemas derivados de la creciente subida de tráficos que ha experimentado el Puerto vigués en los últimos años, "gracias a los que conseguimos superar momentos difíciles y eso significa empleo, beneficio adicional y economía real", por lo que remarcó la necesidad de abordar en común y coordinadamente los retos futuros frente a la competencia de otros mercados internacionales.

En este contexto, remarcó que la mercancía que se mueve en este puerto es de muy alto valor añadido, como sucede en el caso de los automóviles o la pesca, por lo que "el trabajo que hacéis es clave".