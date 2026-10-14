Vigo cifra en 107,5 millones las obras pendientes para ser sede del Mundial 2030

El alcalde enviará una propuesta de convenio a Alfonso Rueda y Luis López para reclamar una reunión y acordar la financiación de las obras pendientes, entre ellas la nueva grada de Tribuna de Balaídos, presupuestada en 86,7 millones de euros. "La Xunta, la Diputación y el Concello debemos firmar el convenio para garantizar el último paso que queda para ser mundialistas", ha señalado.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este miércoles que enviará cartas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al de la Diputación de Pontevedra, Luis López, para trasladarles una propuesta de convenio que permita financiar las infraestructuras pendientes para que la ciudad pueda acoger partidos del Mundial de Fútbol de 2030, cuyo coste asciende a 107.548.994 euros. De acuerdo con este reparto, cada administración aportaría 35.849.664 euros.

A tal efecto, el regidor reclama una reunión con ambas administraciones para avanzar en el acuerdo.

Según ha defendido en un audio remitido a los medios de comunicación, la firma del convenio es el paso necesario para garantizar la candidatura viguesa y cumplir los requisitos establecidos por la FIFA. En este sentido, ha insistido en que el Concello ya está adelantando el coste de las obras para modificar y trasladar los colectores de Balaídos, una actuación valorada en 2,82 millones de euros.

La propuesta municipal establece que el convenio de financiación permanezca vigente hasta el 30 de diciembre de 2030, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 30 de junio de 2031 por razones económicas justificadas.

La nueva grada de Tribuna

Según detalló Caballero, la reforma de la grada de Tribuna de Balaídos, cuyo presupuesto asciende a 86.721.994 euros, es la actuación más costosa y permitirá ampliar el aforo del estadio y adaptarlo a las exigencias del Mundial. El alcalde plantea que cada una de las tres administraciones aporte 28.907.331 euros.

El presupuesto incluye la modificación de los colectores, ya en ejecución, con un coste de 2.821.994 euros; la retirada de la grada actual, por 2,3 millones; la redacción del proyecto constructivo, por 1,8 millones; y la ejecución de las obras, que saldrán a licitación por 76,6 millones de euros. A estas partidas se suman 3,2 millones para asistencias técnicas.

Casi 12 millones para instalaciones deportivas

El segundo gran bloque de actuaciones corresponde a las infraestructuras deportivas, con un presupuesto de 11.727.000 euros. Incluye dos campos de entrenamiento, valorados en 1,2 y un millón de euros, respectivamente, y dos centros de entrenamiento, con un coste de 1,2 y 1,5 millones. Según la propuesta de Caballero, cada administración financia un tercio de este bloque, lo que supondría una aportación de 3.909.000 euros por institución.

También contempla intervenciones específicas en las gradas de Río, Marcador y Gol, así como mejoras generales en el conjunto del estadio. Estas obras permitirán adaptar espacios para la prensa, habilitar oficinas para el voluntariado y áreas de seguridad y almacenamiento, además de incorporar nuevos asientos.

Voluntariado y servicios urbanos

El plan incluye un tercer apartado de actuaciones vinculadas a la organización de la sede, con un coste estimado de 9,1 millones de euros; lo que supone una aportación aproximada de 3,03 millones de euros por administración.

De esa cantidad, 3,5 millones se destinarían al equipo de trabajo del comité organizador; otros 2,1 millones, al programa de voluntariado, que prevé contar con unos 2.000 participantes; y los 3,5 millones restantes, a actuaciones como la habilitación de una zona para aficionados (fan zone), aparcamientos y servicios en la ciudad.