Vecinos del centro de Vigo denuncian vibraciones en sus edificios con el paso del bus: "A veces da miedo"

El estado de las calles de Vigo continúa siendo una tarea pendiente para la administración local. Así lo piensan vecinos del centro de la ciudad olívica, que urgen medidas al Concello tras sufrir vibraciones en sus viviendas de Velázquez Moreno debido al paso a gran velocidad de autobuses y camiones.

"Creo que la primera queja que les puse fue en 2024 y han hecho caso omiso desde entonces", denuncia uno de los vigueses afectados, Ricardo Serrano, que explica que el "deterioro" de la calle Velázquez Moreno es "tan grande" que sufre "tales vibraciones que es alucinante".

Este vecino del centro olívico asegura que los autobuses y los camiones de la basura circulan por encima de los 20 kilómetros por hora permitidos por esta vía. "Van descontrolados, a una velocidad increíble", afirma en declaraciones a Treintayseis.

Esta situación provoca "grandes e insoportables" vibraciones en su edificio, que cuenta con cuatro familias más. Las causas de los temblores, apunta, también son los baches de "tamaño considerable"; una situación que se agrava con el paso de vehículos de mayor tamaño como los buses oruga.

Autobús oruga por Velázquez Moreno, en Vigo S.P.

"A veces da miedo", incide este vecino del centro de Vigo, que recuerda que a principios de año el Concello ejecutó unas obras en la calle para reparar un socavón. "No le quedaba más remedio porque era intransitable, pero lo único que hicieron fue taparlo a correr con chapapote", critica.

Serrano considera que esta actuación fue "un parche" que no ha solucionado los problemas de los vecinos y, además, "anuló la recogida de pluviales". "Están todas anuladas", reitera, así como afirma que desde su piso se escucha el "rascazo" del autobús contra la calle.

Desperfectos en la calle Velázquez Moreno S.P.

Medidor de vibraciones

Por esta razón, ha desarrollado un medidor de vibraciones con el objetivo de capturar los temblores que sufre diariamente. "Es un elemento electrónico que detecta aceleraciones en tres ejes. Lo dejas sobre una mesa y te mide esa aceleración", explica.

Estos datos están conectados con una página web, a la que Serra añadió los horarios del autobús urbano de Vigo. "Estuvo conectado 24 horas y se ve cómo cuando pasa un autobús se detecta una vibración", detalla. En este sentido, incide que el primer autobús pasa por Policarpo Sanz a las 5:30 horas y que lo despierta cada mañana.