La Navidad de Vigo tiene su propio sello de Correos

Correos emite este miércoles el sello 'Ciudades de Navidad. Vigo', que se pone en circulación dentro de la serie 'Navidad 2026', que incluye emisiones relacionadas con costumbres, simbolismos y patrimonio: desde belenes hasta escenas de ciudades navideñas, pasando por tradiciones ancestrales.

En este caso muestra la Puerta del Sol iluminada y presidiendo, en el centro, el gran árbol de Navidad.

Tal y como ha trasladado la entidad a Europa Press, Vigo y sus luces son las protagonistas del nuevo sello, con un valor de Tarifa A - válido para envíos nacionales - y una tirada ilimitada.

La emisión puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197.