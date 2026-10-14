Hasta 4 días sin trabajar: este será el próximo puente que se celebre en Vigo este 2026

Con el festivo del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) todavía reciente, muchos vigueses se preguntan cuándo tendrá lugar la próxima jornada libre en el calendario laboral.

Pues bien, tras el descanso del lunes, los vecinos de Vigo tendrán que esperar hasta el mes de diciembre para disfrutar del próximo festivo.

Hasta 4 días de descanso gracias a este festivo

La ciudad olívica ya ha iniciado la cuenta atrás para el puente de diciembre. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, permitirá disfrutar de hasta cuatro días de descanso consecutivos.

Si juegas bien tus cartas y pides el lunes de vacaciones, podrás disfrutar de una escapada de sábado a martes, ambos incluidos.

Se trata de una ocasión perfecta para poner los adornos navideños en casa o visitar alguno de los mercadillos típicos de estas fechas.

Y si hay un destino que destaca especialmente en Navidad, ese es Vigo. El pasado 29 de julio comenzó la instalación de las luces y, aunque aún se desconoce la fecha de encendido, todo apunta a que será antes del 8 de diciembre.

En los tres últimos años, se ha celebrado en noviembre: en 2025, el sábado 15 de noviembre; en 2024, el sábado 16 de noviembre; y en 2023, el viernes 24 de noviembre.

Así pues, el festivo del 8 de diciembre es la ocasión perfecta para visitar la ciudad olívica. Si, además, pides el lunes libre, podrás disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos.

Próximos festivos y puentes en Vigo

Además del festivo del 8 de diciembre, el calendario laboral en Vigo incluye otra fecha festiva para lo que resta de 2026: el puente de Navidad. El día 25 de diciembre cae en viernes, lo que permite descansar tres días consecutivos.

De cara a 2027, el primer festivo será el del viernes 1 de enero. Le seguirán el miércoles 6 de enero (Día de Reyes), el viernes 19 de marzo (San José), el jueves 25 de marzo (Jueves Santo y el viernes 26 de marzo (Viernes Santo).