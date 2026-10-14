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La acampada por la vivienda en Vigo se duplica: sobre 20 tiendas más en 24 horas
Los acampados agradecen la colaboración de los vecinos de Vigo, que se han acercado para aportar comida, material y su cuerpo
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La acampada por la vivienda de Vigo continúa creciendo. En apenas 24 horas se han sumado más de 20 tiendas al asentamiento instalado en la Alameda de Praza Compostela, con el objetivo de ejercer presión para que los gobiernos estatal, autonómico y local solucionen la crisis habitacional en la ciudad.
La instalación ya suma cerca de medio centenar de tiendas de campaña. No todas son usadas para dormir, ya que los acampados han instalado un par para resguardar comida y recursos sanitarios.
Los acampados agradecen en declaraciones a Treintayseis la colaboración de los vecinos de Vigo, que se han acercado a lo largo de este martes para aportar comida, materiales y su propio cuerpo. "Incluso moral, gente que viene a darnos simplemente las gracias. Se siente muchísimo el apoyo", afirman.
También han recibido la visita de muchas personas que comparten con ellos sus experiencias en materia de vivienda. Por ejemplo, unos estudiantes de la UVigo, que denunciaban los altos precios de las residencias universitarias, que impide a muchos continuar su formación en la universidad.
Sobre las necesidades actuales de la acampada, indican que precisan comida ya cocinada, mesas, toldos, plásticos grandes y capachos. Además, continúan realizando asambleas para mejorar la organización y determinar qué necesidades van surgiendo.
Algún incidente violento
Pese a la importante colaboración ciudadana, sí admiten que han sufrido algún episodio violento. En concreto, este martes se acercaron un grupo de jóvenes de unos 14 años que comenzaron a tirar huevos hacia las tiendas de campaña.
Asimismo, algunos coches que circulan por las inmediaciones de la Praza de Compostela pasan pitando, gritando o, incluso, insultando y descalificando a los acampados. Aún así, no se han sentido en peligro y continúan organizándose para mantener la acampada sine die.