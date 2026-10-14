El abastecimiento de agua en Vigo está "garantizado" hasta final de año, según la Xunta

La Xunta de Galicia ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos de Vigo de su área metropolitana insistiendo en que el abastecimiento de agua está "garantizado", con recursos suficientes hasta final de año en un escenario sin precipitaciones ni restricciones adicionales.

Así lo ha trasladado el Gobierno gallego a los medios de comunicación después de que en las últimas horas el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, volviese a dar la voz de alarma, pidiendo al Ejecutivo autonómico que redujese el caudal ecológico en Eiras, que se encuentra al 42% de su capacidad.

"Según los últimos datos que maneja Augas de Galicia, el ritmo de descenso de las reservas se ha moderado en las últimas semanas y, de mantenerse esta evolución, el embalse tendría recursos suficientes para llegar a final de año incluso en un escenario sin precipitaciones ni restricciones adicionales", ha indicado la Xunta.

Según recoge Europa Press, la Administración gallega ha querido aclarar, tras la petición del regidor, que la adaptación de los caudales ecológicos no es una medida ordinaria ni automática, sino "excepcional" en caso de escenarios de sequía prolongada y bajo unos criterios técnicos.

"A día de hoy, esas circunstancias no se dan en el sistema de abastecimiento de Vigo, por lo que no estamos ante un escenario que justifique la adopción de esta medida", ha sentenciado, recordando a los ayuntamientos que pueden tomar medidas, dentro de sus competencias, para reducir el consumo de agua.

Respuesta del Concello

Desde el Concello de Vigo han recordado que la Xunta calificó de "alarmistas y apocalípticas" las medidas tomadas a principios del mes de julio. "Pois parece que o tempo dá a razón ao Concello, que tiña que adoptar estas decisións", han afirmado en un comunicado.

En esta línea, ha acusado a la Xunta de ser "incapaz" de garantizar agua a Baiona, recordando que ha sido la ciudad olívica quien ha asegurado el suministro. También "segue a ser Vigo o que abastece agua a Cangas e Moaña cunha potabilizadora sufragada polo Concello de Vigo".

Así, el Concello ha recalcado que el gobierno gallego tiene que aportar soluciones, en lugar de "amenazar y mentir descaradamente". "A pesar de ser unha estratexia á que o Concello de Vigo xa está acostumado, o goberno local rexeita estas falaces afirmacións", han concluido