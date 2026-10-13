Vigo da luz verde a la nueva sala de exposiciones del Mar de Vigo, con capacidad para mil personas

El Concello de Vigo ha dado un nuevo paso hacia la nueva sala de exposiciones del Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo. La Xunta de Goberno Local ha adjudicado la reforma del local situado en la planta baja del edificio, que se convertirá en una gran sala expositiva con capacidad para mil personas.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que la reforma requiere una inversión de 1.870.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.

"La planta baja se va a reparar, se dividirá en dos zonas: la mayor parte es superficie para uso ciudadano (...) y después habrá una zona con dos almacenes", ha detallado el regidor olívico. Así, el Concello trata de desarrollar un "gran espacio multifuncional" para acoger "hasta mil personas".

Caballero ha recalcado que el local está "en estructura constructiva", por lo que hay que dotarlo de los servicios necesarios para su uso: aseos, espacios de almacenamiento, instalaciones contra incendios, instalaciones eléctricas, alumbrado, climatización, ventilación, fontanería y evacuación de aguas.

Además, ha recordado que este espacio acogerá la exposición inmersiva para celebrar el bicentenario del escritor Julio Verne. En esta línea, Caballero ha asegurado que hay "un montón de peticiones" para celebrar congresos en Vigo, que "son turismo, riqueza, empleo y valor añadido".