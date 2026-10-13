El PP de Vigo urge a Caballero a afrontar el problema de la vivienda en la ciudad: ¿A qué espera?

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, instó este martes al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a aclarar cuándo constituirá la empresa municipal de vivienda anunciada en junio de 2025 tras años alegando que no tenía competencias en la materia.

"La pregunta es: ¿a qué espera el señor Caballero? ¿Dónde está la urgencia de su gobierno con el principal problema de la ciudad? Y, sobre todo, ¿cuándo tienen pensado que sea por fin una realidad? Porque mientras la Administración autonómica construye con agilidad y eficacia 1.600 viviendas protegidas en Navia que empezará a entregar próximamente, el Concello ni siquiera ha sido capaz de crear la EMVigo", reclamó.

Por el momento, subrayó Luisa Sánchez, "cero viviendas construidas en casi veinte años". Por ello, la presidenta local de los populares instó a Caballero a "dejarse de palabras sin contenido" y "actuar de una vez por todas".

Por un lado, reclamó "abandonar la desidia administrativa y acelerar la construcción" de la EMVigo, que "hace tiempo que debería estar operativa para poder dar una respuesta a la principal demanda de los vigueses".

Por otro, añadió, pidió dotar de más recursos a esta entidad, que tiene previsto un capital de ocho millones de euros, con los que "poco se puede hacer, ya que solo la mitad es cash". "Por eso insistimos también en la necesidad de utilizar los remanentes de tesorería para poder dotarla de muchos más fondos económicos, tal y como permite la ley. Porque esa es la única manera de crear un organismo con capacidad para hacer algo y no un mero instrumento de propaganda", precisó.

Por último, Luisa Sánchez reiteró su propuesta de invertir 60 millones de euros para afrontar con firmeza el problema de la vivienda en la ciudad.