Internos de la prisión de A Lama y del CIS de Vigo convierten plásticos recogidos en playas en llaveros. Cedida

Internos de la prisión de A Lama y del CIS de Vigo convierten plásticos recogidos en playas en llaveros

Siete internos del Centro de Inserción Social (CIS) Carmen Avendaño de Vigo han entregado este martes a la protectora de animales Baisempulgas varios llaveros artesanales elaborados con plásticos recogidos durante una limpieza de playas en Nigrán.

La iniciativa, coordinada por la Fundación Érguete-Integración, forma parte de un programa de servicio a la comunidad en el que también participaron personas privadas de libertad del centro penitenciario de A Lama.

El proyecto comenzó con una recogida de residuos en los arenales de Panxón y Playa América, acompañada de una charla de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) sobre el impacto de la contaminación marina en los animales. Los participantes también visitaron la protectora Baisempulgas para conocer su trabajo.

Posteriormente, los internos del CIS de Vigo participaron en un taller de reciclaje en el que transformaron parte de los plásticos recogidos en llaveros mediante resina epoxi. Las piezas se destinaron a la protectora como muestra de apoyo a su labor.

La actividad concluyó este martes con la entrega de los objetos artesanales y un paseo con los perros del refugio por los montes del entorno. Desde la Fundación Érguete-Integración destacan que estas iniciativas buscan fomentar la responsabilidad social, la cooperación y la empatía, además de favorecer los procesos de reinserción social y laboral de las personas participantes.