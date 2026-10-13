Caballero, preocupado ante la falta de agua en Eiras: "No hay previsión de lluvias en el horizonte"

La presa de Eiras continúa registrando números inferiores a sus cifras históricas. Esta situación preocupa al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que considera "imprescindible" tomar medidas para asegurar el abastecimiento de agua en la ciudad y toda su comarca.

"La Xunta de Galicia tiene que bajar el caudal ecológico y tiene que hacerlo ya, hoy o mañana. No podemos seguir esperando", ha recalcado el regidor olívico en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que acusa al gobierno gallego ser un "espectador". Además, ha mostrado su preocupación porque "no hay previsión de lluvias en el horizonte".

"Parece que no va con ellos. Se quedan callados, no atienden", ha añadido Caballero. El alcalde ha vuelto a plantear la construcción de una nueva presa, así como a denunciar que "cada vez que hay un problema de ausencia de agua, dicen que no consuma". En concreto, ha advertido que "hay garantía" para 50 días de agua.

El regidor socialista ha recordado que el nivel de agua de Eiras está en "peor que nunca en la historia de la ciudad". Aun así, ha incidido, Vigo ha aportado agua a Baiona y ha arreglado la fuga en la conducción a Moaña. "¿La Xunta qué hace? ¿A qué se dedica?", ha cuestionado Caballero, que defiende que "el riesgo de quedarnos sin agua está ahí".