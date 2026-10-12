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Vigo se suma a las acampadas por la vivienda: decenas de personas se instalan en la Alameda
Se trata de una protesta "pacífica" e "indefinida" en la Plaza de Compostela ante una situación que consideran "insostenible"
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La Plaza de Compostela de Vigo acoge desde estas horas una acampada por la vivienda, por lo que la ciudad olívica se suma a otras ciudades gallegas como Santiago o Pontevedra.
Según avanzaron durante el acto en memoria de Maricarmen, celebrado este lunes a las 19:00 horas a las puertas del Museo Marco, se trata de una protesta pacífica para denunciar el encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
En un manifiesto, los convocantes critican una gestión política que, a su juicio, favorece a los propietarios y reclaman una respuesta colectiva ante una situación que consideran "insostenible". Los promotores también cuestionan el impacto del turismo masivo y de las celebraciones navideñas en el mercado residencial vigués.
"Cada nueva Navidad, cada nuevo espectáculo de luces, el regalo que nos toca a nosotros es una nueva subida de alquileres", denuncian, al tiempo que alertan de la transformación de viviendas en pisos turísticos.
A las 21:30 horas se celebra la primera asamblea y los organizadores invitan a los movimientos sociales y a la ciudadanía a sumarse a una protesta con la que buscan combatir la especulación y la gentrificación en Vigo.