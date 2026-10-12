Vigo se suma a las acampadas por la vivienda: decenas de personas se instalan en la Alameda

La Plaza de Compostela de Vigo acoge desde estas horas una acampada por la vivienda, por lo que la ciudad olívica se suma a otras ciudades gallegas como Santiago o Pontevedra.

Según avanzaron durante el acto en memoria de Maricarmen, celebrado este lunes a las 19:00 horas a las puertas del Museo Marco, se trata de una protesta pacífica para denunciar el encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las dificultades para acceder a una vivienda digna.

En un manifiesto, los convocantes critican una gestión política que, a su juicio, favorece a los propietarios y reclaman una respuesta colectiva ante una situación que consideran "insostenible". Los promotores también cuestionan el impacto del turismo masivo y de las celebraciones navideñas en el mercado residencial vigués.

"Cada nueva Navidad, cada nuevo espectáculo de luces, el regalo que nos toca a nosotros es una nueva subida de alquileres", denuncian, al tiempo que alertan de la transformación de viviendas en pisos turísticos.

A las 21:30 horas se celebra la primera asamblea y los organizadores invitan a los movimientos sociales y a la ciudadanía a sumarse a una protesta con la que buscan combatir la especulación y la gentrificación en Vigo.