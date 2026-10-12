Vigo homenajea a Maricarmen con una concentración y vigilia a las puertas del Marco

Cerca de 300 personas se dieron cita este lunes en las escaleras del Museo Marco, en la calle Príncipe de Vigo, para homenajear a Maricarmen, la mujer de 87 años recientemente fallecida después de ser desahuciada de la casa en la que vivía.

Bajo el lema "Non son mortes, son asasinatos", la convocatoria realizada por la plataforma Alianza pola Vivenda y en la que participaron diferentes asociaciones locales se llenó de pancartas con la imagen de Maricarmen.

Se trataba de una "concentración-vigilia", en la que se encendieron velas al lado de fotografías de la homenajeada a modo de memorial en los peldaños de las escaleras.

Durante el acto se pudieron escuchar proclamas como "Todos somos Maricarmen", "Nin casas sen xente nin xente sen casas" o "Menos luces en máis vivenda", además de una llamada a la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

Además de la lectura de dos manifiestos, se anunció la convocatoria de una acampada por la vivienda pacífica e indefinida en la Alameda de Vigo.