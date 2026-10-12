Tensión en la Puerta del Sol de Vigo: intercambio de insultos e intervención de la Policía Nacional

La Puerta del Sol de Vigo ha vivido este lunes un momento de tensión entre los asistentes a una convocatoria por el Día de la Hispanidad y en apoyo a Ceuta y un grupo de personas que, al pasar por el kilómetro cero, les increparon.

Alrededor de las 20:00 horas, cuando el acto estaba finalizando, comenzó el intercambio de insultos entre unos y otros y con gritos de "fuera, fuera" a los que interpelaban a los reunidos con banderas de España y otro tipo de artilugios con los colores nacionales.

La Policía Nacional, presente en la zona, tuvo que intervenir para que se pudiese seguir con el acto, en el que, en respuesta a los que protestaban, entonaron el himno nacional.

Finalmente, las autoridades alejaron de la zona al grupo que comenzó a increpar, además de identificar a alguna de las personas presentes.